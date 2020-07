Senador Nelsinho Trad consulta embaixador dos EUA sobre vacina contra o Covid-19

©David Majella

Em reunião online com o embaixador dos EUA, Todd Chapman, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, conversou sobre a cooperação entre os dois países na área do tratamento do COVID e consultou sobre o avanço da pesquisa para a produção da vacina contra o Covid-19. No encontro virtual, o embaixador convidou a médica Amy Dubois, representante do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Governo EUA, para prestar esclarecimentos ao parlamentar sobre o assunto. "A médica nos informou que os estudos para descobrir a vacina estão avançando, mas são necessários alguns ajustes na regulamentação para produzir a vacina no Brasil“.

©David Majella O senador se colocou à disposição para adotar as providências necessárias ao aprofundamento da Cooperação na área do tratamento e prevenção da Covid, inclusive do avanço da vacina. Propôs, também, entendimentos e colaboração com a Comissão de Relações Exteriores Do Senado dos EUA na área da saúde pública global, com vistas à prevenção de novas pandemias. "Na próxima semana, estarei com o ministro Ernesto Araújo e direi a ele sobre a importância dessa cooperação, vamos trabalhar para uma colaboração mútua entre a Comissão de Relações Exteriores daqui e a dos Estados Unidos", comentou.





ASSECOM