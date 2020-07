Semana começa com temperaturas altas no Estado

O tempo continua seco e sem expectativa de chuva, de acordo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul





A segunda-feira começou com ventinho frio em Campo Grande e temperatura na casa dos 20°C, por volta das 6h, porém o ar frio enfraquece no decorrer da manhã e as temperaturas aumentam em todo o Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).





A previsão para o Estado é de céu parcialmente nublado. O tempo continua seco e sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta à saúde com variação estimada entre 20% a 70% ao longo do dia.





Há previsão de vento fraco a moderado em todas as regiões de MS. O dia será quente com máxima de 36ºC no Estado e 32ºC na Capital e céu com muitas nuvens no decorrer da tarde. Em Sete Quedas e Jardim, as máximas também serão de 32ºC, em Jardim e Dourados 34ºC, em Água Clara e Coxim 35ºC, em Porto Murtinho e Corumbá 36ºC.





Os próximos dias serão com temperaturas elevadas e sem chuva. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% no período da tarde com picos mínimos de 20% no período, considerado estado de atenção, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). O recomendado é de 60%.





A orientação é consumir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exercícios entre 11h e 15h, evitar exposição à luz solar em horário de pico, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações. Não há expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul até o dia 9 de agosto.





A região de Corumbá, distante 419 quilômetros de Campo Grande, que vem sofrendo com queimadas, está a quase 30 dias sem chuva, conforme dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia.





Por Viviane Oliveira