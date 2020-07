Segunda-feira será de céu parcialmente nublado e máxima de 33°C em MS

Há previsão de pancadas de chuva na região sul do Estado

A segunda-feira (6) será de céu parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul e as máximas poderão chegar aos 33°C, conforme informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Campo Grande, a segunda-feira amanheceu com céu nublado, mas o sol sairá entre nuvens no decorrer do dia. A temperatura máxima poderá chegar aos 32°C. Não há previsão de chuva.





Na região sul, o dia será de céu parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas. A máxima será de 32°C em Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Mundo Novo, Bela Vista e Antônio João.





No leste do Estado e no Pantanal, o céu ficará parcialmente nublado e não há previsão de chuva para a segunda-feira. A máxima poderá chegar aos 33°C em Três Lagoas, Paranaíba, Costa Rica, Selvíria, Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho.





Por Kerolyn Araújo