Segunda-feira começa com calor de 37°C e baixa umidade do ar em MS

Em Campo Grande, os termômetros poderão chegar aos 34°C nesta segunda-feira (13)





A segunda-feira (13) será de céu claro e sem previsão de chuva para Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a umidade do ar ficará baixa em todo o Estado.

Em Campo Grande, a segunda-feira será de céu claro e a temperatura máxima poderá chegar aos 30°C. A umidade do ar ficará entre 30% a 60%. Não há previsão de chuva.

Na região sul, a umidade do ar oscilará entre 20% a 60%. A máxima poderá chegar aos 34°C em Rio Brilhante, Naviraí, Antônio João, Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi e Mundo Novo. Em Inocência, Aparecida do Taboado, Bataguassu e Três Lagoas, a máxima também será de 34°C. Não chove.





Em Aquidauana, Corumbá, Porto Murtinho e Miranda, haverá predomínio de sol e a máxima poderá chegar aos 37°C. A umidade do ar ficará entre 20% a 70%.





Por Kerolyn Araújo