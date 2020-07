Sebrae orienta empresários do Universitário nesta quinta-feira

Ação “Eu Fui Orientado” leva informações de protocolos de segurança para evitar mais restrições ao comércio

Nesta quinta-feira (23), a partir de 9h, os agentes do Sebrae/MS estarão no bairro Universitário levando orientações sobre os protocolos de segurança. É mais uma visita dentro da ação “Eu Fui Orientado”, que teve início nesta semana com o objetivo de estimular as micro e pequenas empresas a seguirem as medidas de biossegurança e evitarem mais restrições ao comércio.





“Entendemos que se o comerciante adotar 100% dos protocolos, a chance da prefeitura adotar o lockdown será menor. Vamos em cada negócio com orientação dos protocolos de segurança. Empresário, receba a visita do Sebrae, juntos vamos superar esse momento", afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





Os pequenos negócios que forem visitados receberão o selo “Eu Fui Orientado”, que faz parte do programa Sebrae Orienta. Nos próximos dias, a ação irá percorrer os bairros Moreninhas (28 de julho) e Aero Rancho (30 de julho).





Serviço





Os agentes irão atender as micro e pequenas da Rua Pontalina e proximidades, no novo horário autorizado para funcionamento do comércio: entre 9h e 17h, conforme decreto municipal.





Já os empresários interessados em adotar os protocolos de segurança, mas que possuem dúvidas, podem realizar as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta. Mais informações e inscrições no site: orienta.ms.sebrae.com.br





