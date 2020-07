SAÚDE| Beneficiários Cassems podem fazer testes de covid se apresentarem sintomas

Quem tem o plano deve apresentar junto à Cassems uma justificativa médica para realização do exame

Hospital Cassems em Campo Grande

Os testes para detecção de covid-19 - tanto o rápido quanto o molecular - é feito somente em quem apresenta sintomas da doença e essa prerrogativa é a mesma para quem é servidor público estadual e atendido pela Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul).





Quem tem o plano deve apresentar junto à Cassems uma justificativa médica para realização do exame, seja ele do rápido ou molecular. Conforme a entidade, essa é uma regra da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), e também por isso, a cobertura do exame é para beneficiários com sintomas de síndrome gripal.





Já se a solicitação de exame seja de profissional fora da rede de assistência do plano, a Cassems orienta que os pacientes enviem o pedido aos canais de transcrição de exames, no e-mail transcricao.exames@cassems.com.br ou pelo WhatsApp (67) 99242-1766.





Após solicitar o exame, o beneficiário pode consultar a autorização no Aplicativo do Beneficiário. Em caso de dúvidas, ligue no Disque Dúvidas Coronavírus: (67) 4001-6950, em Campo Grande, das 7h às 18h. Em Dourados, o número é (67) 3033-8350 das 7h às 18h.





Na Capital, a coleta está sendo agendada em Rede Própria e no interior poderá ser realizada nos Hospitais Cassems ou nos laboratórios da Rede Credenciada.





Por Lucia Morel