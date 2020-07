Sábado será de sol e calor de até 36°C em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, o dia será de céu claro e a temperatura máxima poderá chegar aos 33°C





Sem previsão de chuva, o sábado (18) será de predomínio de sol e calor em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Campo Grande, o dia será de céu claro e a temperatura máxima poderá chegar aos 33°C.









Na região leste, a previsão é de céu claro de manhã e com poucas nuvens no período da tarde. A máxima será de 32°C em Selvíria, Paranaíba, Três Lagoas, Costa Rica, Cassilândia e Paraíso das águas.





No sul do Estado, o sol sairá entre nuvens durante todo o dia. A umidade do ar ficará entre 20% a 50%. A máxima será de 33°C em Ponta Porã, Dourados, Maracaju, Fátima do Sul, Ivinhema, Mundo Novo e Naviraí.





Em Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Camapuã, Aquidauana, Ladário, Corumbá e Porto Murtinho, a previsão é de céu claro o dia todo. A máxima poderá chegar aos 36°C.





Por Kerolyn Araújo