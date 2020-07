Quinta-feira será de calor e umidade baixa em MS

Há possibilidade de pancadas de chuva localizada apenas para a semana que vem em regiões da grande Dourados





O tempo continua seco nesta quinta-feira (23) em Mato Grosso do Sul com sol entre poucas e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta com variação estimada entre 20% e 70% ao longo do dia. A orientação é beber muita água, redobrar atenção com idosos e crianças, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.





O dia será de calor com máxima de 36ºC no Estado e de 32ºC em Campo Grande, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Em Porto Murtinho e Bataguassu, a máxima será de 31ºC, em Paranaíba, em Três Lagoas e Chapadão do Sul 32ºC, em Água Clara, Sete Quedas e Ivinhema 33ºC, em Corumbá 34ºC, em Miranda e Aquidauana 35ºC, em Coxim 36ºC.





As temperaturas permanecem elevadas nos próximos dias. Há possibilidade de pancadas de chuva localizada apenas para a semana que vem nas regiões da grande Dourados. Entre a sexta-feira (dia 25) e o sábado (dia 26) as temperaturas entrarão em declínio no Mato Grosso do Sul.





Por Viviane Oliveira