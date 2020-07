Quinta-feira com mínima de 6°C, com frio e tempo seco em MS

Recomendação de especialistas é redobrar cuidados como ingestão de líquidos e umidificação dos ambientes





Tempo seco e baixas temperaturas estão previstas para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (2). Com umidade mínima do ar na casa dos 35%, a recomendação de especialistas é redobrar cuidados como ingestão de líquidos e umidificação de ambientes.





De acordo com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com chuva isolada, exceto nas regiões sul e sudoeste, nas áreas de Dourados e Jardim, onde o tempo fica parcialmente nublado. A região sul, na área de Ponta Porã, terá névoa úmida e nevoeiro isolado.





Mesmo com as pancadas de chuva previstas, o tempo continua seco, com umidade variando entre 35 e 95% no Estado.Especialistas recomendam aumentar o consumo de líquidos, redobrar cuidados com crianças e idosos e aumentar a umidificação de ambientes.





A temperatura média para o dia no Estado é de mínima de 6°C e máxima de 26°C, com possibilidade de ligeiro declínio. Na Capital o tempo fica parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A mínima será de 10°C e máxima não deve passar de 18ºC.





Por Clayton Neves