Pré-candidato à prefeitura de Dourados, Valdenir Machado está internado por coronavírus

Foi internado nesta segunda-feira (27), na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de um hospital particular, o pré-candidato a prefeito de Dourados, Valdenir Machado (PSDB). Ele testou positivo para coronavírus (Covid-19).





Conforme informou o irmão dele, Idenor Machado, ao Dourados News, o quadro dele inspira cuidados.





“Ele não está entubado, nem sedado. Respira com auxílio de oxigênio e esperamos que logo reaja a medicação”, disse.





O ex-deputado foi diagnosticado por coronavírus após procurar a unidade hospitalar com cólica intestinal que já durava alguns dias. Na segunda-feira (27), ele também apresentou um pouco de fraqueza, conforme o irmão.





“Por conta dos compromissos, ele não procurou o médico na semana passada quando a cólica intestinal começou e ontem quando foi ao hospital, investigada a situação deu o diagnostico para o vírus”, disse.





Valdenir Machado lançou seu nome recentemente como pré-candidato à prefeitura de Dourados. Em entrevista no início do mês ao Dourados News, ele disse que seu nome havia sido indicado por unanimidade no partido e que não iria “fugir da raia”.





Falou ainda que acreditava tão logo a pandemia do coronavírus fosse amenizada, o cenário política iria “esquentar” no município.





Fonte: DouradosNews

Por: Gizele Almeida