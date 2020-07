Policial é encontrado morto dentro de casa no Jardim Anache

Um policial militar, que terá a identificação preservada, foi encontrado morto no final da tarde desta quarta-feira (08), em uma residência no Jardim Anache, em Campo Grande. O caso é tratado como morte a esclarecer e foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.





O corpo do homem foi localizado pelo irmão. Ele teria ligado no dia anterior e, sem respostas, resolveu ir até a residência do policial antes de ir para o trabalho, por volta das 17 horas desta quarta.





A Polícia Civil foi acionada e constatou que o corpo estava no primeiro quarto da casa, pendurado com uma corda amarrada em seu pescoço e a outra extremidade em uma viga do telhado.





Além da Polícia Civil, PM e perícia técnica estiveram no local. Mesmo com aparência de suicídio pelas informações colhidas inicialmente, o caso foi registrado como morte a esclarecer.





Por: Dayene Paz