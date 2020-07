Polícia Civil sai às ruas para prender 21 por violência doméstica

Operação foi desencadeada na última sexta-feira (10), após clima de pânico se espalhar depois da morte de Carla Santana Magalhães

Delegada Fernanda Félix, titular da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) ©Henrique Kawaminami

Equipes da Polícia Civil estão nas ruas de Campo Grande desde às 6h desta segunda-feira (13), cumprindo mandados de prisão contra autores de violência doméstica. A ação faz parte da Operação Vênus, desencadeada na noite de sexta-feira (10).





De acordo com a delegada Fernanda Félix, titular da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), foram expedidos 21 mandados de prisão por violência doméstica e ameaça. Até às 10h, quatro já haviam sido cumpridos.





Segundo a delegada, a morte de Carla Santana Magalhães, 25 anos, sequestrada na noite do dia 30 de junho, no bairro Tiradentes, gerou pânico entre as mulheres. ''A operação tem a finalidade de combater qualquer tipo de violência contra a mulher e devolver a segurança", disse.





Doze bairros de Campo Grande são os principais alvos da ação. São eles: Tiradentes, Itamaracá, Vilas Boas, Mansur, Estrela Dalva, Oiti, Noroeste, Flamboyant, Estrela Park, Cristo Redentor, Porto Belo e Jardim Itatiaia.





Além de policiais da Deam, a operação conta com reforço de agentes da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e a Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).





Pânico - Notícias de sequestro de mulheres que circularam nas redes sociais nas últimas semanas casou pânico na cidade. Por meio de nota, a Polícia Civil desmentiu as informações e que não há nenhum indício de ataques em série na Capital e no interior.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo e Bruna Marques