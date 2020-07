PANDEMIA| MS registra recorde de número de óbitos por coronavírus em 24 horas

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou durante a transmissão ao vivo desta terça-feira (21.07) que, em 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 20 óbitos por coronavírus, o maior número registrado até o momento. Com isso, o Estado apresenta 248 vítimas fatais da doença.

“É uma responsabilidade de todos nós, do poder público, mas também da população que precisa fazer sua parte”, afirmou Resende que ainda reforçou que a taxa de letalidade no Estado é de 1,4%. Campo Grande ocupa a primeira posição no ranking estadual, com 73 óbitos.