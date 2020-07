PANDEMIA| MS registra mais de 1,5 mil novos casos positivos de coronavírus em apenas 24 horas

Em apenas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 1.503 exames positivos para a covid-19, sendo este o maior resultado visto para apenas um dia. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado desta quarta-feira (22.07).





Com isso, o Estado contabiliza 18.889 casos confirmados da doença. Resende ressaltou sobre o atual cenário é preocupante e falou, ainda, que há um agravamento em relação ao comprometimento de leitos. “Temos visto um aumento de casos de politraumas no Estado e isso está associado ao não cumprimento do isolamento social", afirmou Resende, que ainda destacou a elevação de casos durante a live: "Entre um dia e outro o número de casos confirmados aumentou 8,6%”.





Óbitos – Segundo o boletim epidemiológico desta quarta-feira (22.07), foram registrados nove óbitos no Estado: sendo seis vítimas fatais de Campo Grande, uma de Fátima do Sul, uma de Iguatemi e uma de Ponta Porã. Com isso, já são 257 óbitos em todo o Estado.





Evolução da doença no Estado





Durante a live transmitida ao vivo nas redes sociais do Governo de MS o Estado possui 18.889 casos confirmados da doença. Até o momento, são 366 internados, sendo que seis são de outros Estados. Deste total, 195 estão em leitos clínicos e 177 em leitos de UTI.





Os dados publicados desde 19 de maio têm como fonte de dados o sistema de informações oficiais Sivep Gripe e E-SUS VE, alimentado pelos municípios. Eles estão sujeitos a alterações.





Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. O laboratório realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.





A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.





Por: Ana Brito, Subcom