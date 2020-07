PANDEMIA| Casos e mortes por coronavírus no Brasil em 10 de julho, segundo consórcio de veículos de imprensa

País soma 69.316 óbitos e 1.762.263 infectados.

O Brasil tem 69.316 mortes por coronavírus confirmadas até as 8h desta sexta-feira (10), segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.





Veja os números consolidados:

69.316 mortes 1.762.263 casos

Na quinta-feira, 9, às 20h, o balanço indicou: 69.254 mortes, 1.199 em 24 horas; e 1.759.103 casos confirmados, 42.907 em 24 horas. Desde então, GO, MT, RN, RO e RR atualizaram seus dados.





Progressão até 9 de julho





Considerados os dados do último balanço fechado, das 20h de quinta-feira (9), a progressão das mortes por coronavírus no Brasil atingiu um platô, uma estabilidade. A média de mortes passou de 900 por dia em 23 de maio e desde então fica em torno de 1.000 por dia.





Nos estados, 9 apresentam tendência de crescimento, 11 de estabilidade e 5 de queda. Veja como o número de novas mortes tem variado nas últimas duas semanas, considerando os dados até o consolidado do dia 9 de julho:

Subindo: PR, RS, SC, MG, DF, GO, MS, PI, RN Em estabilidade: SP, AM, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE Em queda: ES, RJ, AC, AP, PA

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.





Sul

PR:+67% RS:+77% SC:+33%

Sudeste

ES:-16% MG:+66% RJ:-21% SP:0%

Centro-Oeste

DF: +42% GO:+64% MS:+88% MT:-

Norte

AC:-35% AM:+7% AP:-25% PA:-45% RO:- RR:+15% TO:+15%

Nordeste

AL:+9% BA:+13% CE: 0% MA:-9% PB:+9% PE:-13% PI:+50% RN:+28% SE:+15%

Em comparação ao balanço da véspera, as secretarias de Saúde de Rondônia e do Mato Grosso não fecharam seus balanços diários até as 20h desta quinta (9) e ficaram de fora do fechamento.





Consórcio de veículos de imprensa





Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.









