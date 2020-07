PANDEMIA| Capital tem 336 novos casos em um dia e chega 89 óbitos

São 8.386 pessoas contaminadas, sendo que 209 estão internadas

Nem toque de recolher mais rigoroso tirou população das ruas da Capital

Campo Grande chega a sexta-feira com 336 novos casos de covid-19 atingindo as 8.386 confirmações, durante a pandemia. Foram 2.505 diagnósticos em apenas uma semana. Os óbitos passaram de 59 a 89 neste intervalo de sete dias.





De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado hoje pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), entre os pacientes diagnosticados com o coronavírus, 5.226 estão recuperados, 2.815 estão em isolamento domiciliar e 256 estão internados.





Entre os que precisaram ocupar leito hospitalar durante o tratamento, 139 estão em vagas clínicas e 117 estão em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). A maioria dos pacientes graves (64) ocupa leitos de públicos, enquanto 63 estão em leitos privados.





Pessoa entre os 30 e 39 anos são as mais contaminadas pelo novo coronavírus. São 2.335 pessoas nesta faixa de idade. Os diagnósticos entre homens e mulheres entre 40 e 49 anos chegam a 1.893.





Em Mato Grosso do Sul, as contaminações confirmadas pelo novo coronavírus ultrapassam as 20,3 mil, sendo 281 óbitos.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Tainá Jara