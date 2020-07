PANDEMIA| Campo Grande registra mais quatro mortes por coronavírus e MS chega a 335 óbitos

Pela manhã, o número de óbitos eram 106 e a Capital tem mais de 9,4 mil casos confirmados

O número de mortes por Covid-19, o novo coronavírus, chegou a 110 em Campo Grande, de acordo com boletim epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) na tarde desta terça-feira (28). Com os novos casos, Mato Grosso do Sul já contabiliza ao menos 335 mortes causadas pela doença.





Pela manhã, o número de mortos eram 106 na Capital, conforme boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde). As novas mortes confirmadas pela doença foram de pacientes internados no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) na Capital.





As vítimas foram três idosas, de 78, 79 e 80 anos, além de um homem de 47 anos. Todos tinham doenças pré-existentes e não resistiram ao contrair o vírus da Covid-19.





Campo Grande já registra 9.404 casos da doença, 48.469 notificações, 37.991 casos descartados e 1.074 seguem em investigação e aguardam resultado.





22,4 mil casos confirmados em MS





Mato Grosso do Sul tem 22.443 casos de Covid-19, com 641 novos casos apenas nesta terça-feira (28), conforme dados do boletim epidemiológico do novo coronavírus, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). A estatística também traz mais 9 óbitos, elevando o total de vítimas a 335 em MS.





De acordo com o boletim, já são 108.822 casos notificados, dos quais 22.443 foram confirmados e 79.613 descartados. Há 4.093 casos represados nos municípios – a maior parte em Campo Grande, que tem 2.503 casos sem encerramento. São 2.673 exames ainda em processamento pelo Lacen-MS (Laboratório Central de MS) e parceiros.





Os 641 casos, que incrementam a curva com crescimento de 2,9%, estão distribuídos em 51 municípios dos 79 de MS. Campo Grande segue na liderança, com 302 casos – 47,1% do total. Corumbá vem na sequência, com 34 registros, seguida por Três Lagoas (28), Aquidauana e Dourados (21, cada), Aparecida do Taboado (19), Sidrolândia (17), Ponta Porã (16) Bataguassu (15), Rio Verde de MT (12), Costa Rica e Naviraí (11, cada). Confira na tabela abaixo o detalhamento dos novos casos.





Fonte: Midiamax Por: Mariane Chianezi