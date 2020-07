Novo ponto de testes rápidos inicia atividades sexta-feira (10) em Campo Grande

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, inicia na sexta-feira (10.07) as atividades do segundo ponto para realização de exames de diagnóstico para coronavírus.





Na unidade, localizada na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, na R. Bahia, 355. Serão realizados, por dia, 400 testes rápidos. É importante ressaltar que este segundo ponto não será pelo sistema drive thru.





Para realização de testes neste novo local o sistema de agendamento é o mesmo do drive-thru, é necessário entrar em contato pelo disk-covid, pelo telefone 67 3311 6262. O início das atividades será na sexta-feira, 10 de julho e o diferencial é que o local funcionará no período noturno, das 18h30 até as 23h30.





O paciente que realizar o agendamento irá até o local, irá descer do carro e irá entrar em uma das duas salas de testagem. O exame será aplicado por profissionais da Sesau. A ação é da Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Educação e Sesau.





O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, reforça que o aumento no número de testes e uma nova opção de horário são pontos fundamentais para ampliar a testagem no Estado, porém é necessário que a população faça sua parte e cumpra as medidas sanitárias para evitar a propagação do vírus. “Houve um aumento expressivo na procura por agendamentos de exames nos drive-thrus de MS, resultado do aumento no número de casos confirmados e o avanço da doença, já como resultado da baixa adesão ao isolamento social por parte da população. Atualmente, por semana são realizados mais de 4 mil testes RT PCR e testes rápidos no Estado. Com a ampliação, serão aproximadamente 6 mil testes semanalmente”.





Por: Aírton Raes, SES e Ana Brito, Subcom