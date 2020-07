Na tentativa de ajudar a ‘socorrer’ saúde de Dourados o deputado Barbosinha pede ajuda de secretário

O deputado Barbosinha (DEM-MS) tem tomado conhecimento de graves problemas de leitos enfrentados em Dourados devido a pandemia do Covid-19. Na tentativa de ajudar a ‘socorrer’ o município Barbosinha se reuniu nesta quinta-feira (30) com o secretário de Saúde, Geraldo Resende, para interceder em favor de pautas prioritárias que podem amenizar os impactos nas unidades de saúde.





Barbosinha lembrou ao secretário da necessidade de se retornar os leitos da RUE - Rede de Urgência e Emergência, do Hospital da Vida, que foram transferidos para o atendimento de pacientes com a Covid-19. “Para sanar essa falta seria necessário a criação de 10 novos leitos de UTIs em outra unidade hospitalar”, ressaltou.





Para isso o deputado propôs que o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados seja destinado para o atendimento exclusivo de pacientes da urgência e emergência. “Pedimos ainda uma suplementação de recurso para contratar equipes para atender as demandas de cardiologia e ortopedia, principalmente, que estão desassistidas nesse momento e pacientes precisam de leitos para o tratamento”, explicou o deputado.





A estrutura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), de Dourados, também entrou na pauta do encontro. Barbosinha solicitou ao secretário da pasta que o Estado disponibilize respiradores para as ambulâncias e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para as equipes que estão atuando na linha de frente do atendimento à população.





Barbosinha saiu confiante da reunião com Geraldo Resende e disse que volta ao município com propostas concretas. O deputado pretende se reunir com a prefeita, Délia Razuk; com o secretário de Saúde municipal, Gecimar Teixeira Júnior e lideranças locais, assim que chegar em Dourados.





“O município agora deve formular esses pedidos, mas todas essas demandas ficaram bem alinhavadas com o secretário [Geraldo]. Estamos estabelecendo esse diálogo entre o Governo, a Prefeitura e lideranças de Dourados para construir caminhos e apontar soluções para atender a nossa população e superar a crise que Dourados vive na saúde. É importante, ainda, salientar, que antes de trazer todas essas reivindicações e soluções ouvi profissionais da área, o próprio secretário municipal de Dourados acerca de todas essas necessidades”, finalizou.





Por: Luciana Bomfim