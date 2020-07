Municípios recebem caminhões basculantes para ações de apoio à agricultura familiar

Veículos demandaram investimento de R$ 9,2 milhões; entregas fazem parte de um total de 32 veículos adquiridos pelo governo do Estado com recursos viabilizados por meio de uma emenda parlamentar e contrapartida estadual

©RICARDO MINELLA

Os municípios de Amambai, Angélica, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Rio Verde e Sete Quedas vão receber, na tarde desta quarta-feira (22.07) um caminhão basculante para ser utilizado em ações de apoio à agricultura familiar. As entregas serão feitas a partir das 13h30 na sede da Cepaer (Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), em Campo Grande.





As entregas fazem parte de um total de 32 veículos adquiridos pelo governo do Estado com recursos viabilizados pelo atual secretário estadual de Saúde Geraldo Resende por meio de uma emenda parlamentar de R$ 7 milhões ao Orçamento Geral da União/2018 e contrapartida estadual de R$ 2,3 milhões. Os veículos serão entregues aos prefeitos em uma agenda individual para evitar aglomerações por causa da Covid-19.





Outros 17 municípios também receberão caminhões basculantes nos próximos dias, como parte da mesma ação, sendo eles: Batayporã, Bonito, Bodoquena, Caarapó, Caracol, Corumbá, Deodápolis, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Ivinhema, Iguatemi, Itaquiraí, Itaporã, Mundo Novo, Ribas do Rio Pardo e Taquarussu.





Na última terça-feira (21.07), Geraldo Resende participou da entrega de nove caminhões, sendo dois para a Agraer, para uso em ações de apoio à agricultura familiar; e sete para a Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos), os quais vão auxiliar na conservação de estradas com vistas ao escoamento da safra. Estiveram presentes o secretário-adjunto de Infraestrutura Luiz Roberto Martins de Araújo (Beto) e o diretor-presidente da Agraer, André Borges.





Modernização





De acordo com Geraldo Resende os caminhões vão favorecer a mecanização e a modernização da agricultura familiar nos municípios sul-mato-grossenses. "Esse investimento tem um gigantesco impacto na nas famílias produtoras rurais. É muito bom você trabalhar muito, produzir bastante e depois ter condições de fazer o transporte da sua produção até os centros consumidores", salienta. Segundo ele, a destinação dos veículos foi definida a partir das demandas apresentadas por prefeitos, comunidades e associações ligadas à Agraer.





Por: Ricardo Minella