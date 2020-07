Mulher é espancada com bebê de 10 meses no colo por marido ao se recusar a desligar celular

Homem disse que na próxima vez não ia bater e sim matar

Ao se recusar a desligar o celular em terminar uma conversa, uma mulher de 21 anos foi espancada pelo marido de 22 anos, na noite desta quarta-feira (15), em Coxim a 253 quilômetros de Campo Grande. Ela se debruçou sobre o bebê de 10 meses para que o filho não fosse machucado pelo companheiro.





As agressões começaram por volta das 23 horas desta quarta (15) quando a mulher estava ao telefone conversando quando o marido, que é gerente da fazenda onde moram, chegou alterado e exigindo que ela desligasse o telefone, o que foi negado pela vítima.





Neste momento, o homem pegou o telefone das mãos da mulher e o arremessou contra o chão e em seguida passou a espancar a vítima com vários socos no rosto, sendo que para tentar defender o bebê de 10 meses, filho do casal, ela se debruçou em cima da criança. Antes de fugir, ao perceber que a polícia havia sido chamada, o homem a ameaçou de morte.Ele teria dito que na próxima vez iria matar e não bater. O homem acabou encontrado e preso pela polícia.





Dados





Dados da Sejusp são de que desde o início do ano até o dia 16 de julho já foram registrados em Campo Grande cerca de 713 boletins de ocorrência por violência doméstica e no Estado foram 2.752 boletins registrados.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo