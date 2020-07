Mulher é encontrada com roupas rasgadas e denuncia três por estupro

Vítima contou que foi agredida pelos suspeito. Um deles foi preso pouco depois em uma casa do Rua José Carlos Medina

A vítima recebeu o primeiro atendimento na unidade policial e logo foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes ©Paulo Francis

Uma mulher de 25 anos foi resgatada por policiais militares após ser agredida e estuprada por três homens em uma casa do Jardim Vida Nova, região norte de Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (2). Um rapaz de 23 anos foi preso pelo crime e negou ter violentado a vítima.





Policiais do pelotão Nova Lima foram chamadas por moradores do Vida Nova que encontraram a vítima caída na rua. A jovem estava com as roupas rasgadas e reclamava de dores no cotovelo e no pé. Ela foi resgatada pelos militares e levada para a unidade policial, lá contou que foi agredida e estuprada por três homens.





A jovem apontou ainda que os autores estavam em uma casa da Rua José Carlos Medina. As equipes foram ao local e encontraram um dos suspeitos, um rapaz de 23 anos. Ele negou a agressão e o estupro, mas confirmou que a vítima estava na casa com ele e outros dois amigos.





Segundo o aluno sargento Gilmar Antônio de Souza, na versão do suspeito, os quatro usavam drogas na casa. Ainda assim, o morador foi preso em flagrante e levado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil.





A vítima recebeu o primeiro atendimento na unidade policial e logo foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Geisy Garnes e Aletheya Alves