MS é destaque nas ações de promoção do Movimento Supera Turismo

Criado com o objetivo de apoiar a retomada do turismo com segurança, o Movimento Supera Turismo Brasil pretende orientar os viajantes sobre cuidados nas viagens, além de ajudar a restabelecer a empregabilidade e a renda dos milhares de colaboradores do Turismo no Brasil. É formado por empreendedores e lideranças do setor turístico que defendem a importância social, cultural, econômica e ambiental do setor para o desenvolvimento sustentável no pós-pandemia de coronavírus no Brasil.





O diretor-presidente da Fundação de Turismo e também presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Fornatur), Bruno Wendling, fala que o momento é de integrar a força dos destinos. “Este é um movimento muito bacana e o Fornatur está feliz em integrar o conselho consultivo para contribuir, de forma voluntária, nesse momento tão difícil”, salienta.

Bodoquena

Segundo Wendling, a colaboração entre os participantes e a união de esforços é um dos papéis mais importantes do movimento. “Estamos trabalhando em prol da retomada segura do turismo em todos os destinos do país. Nosso papel é divulgar informações, curiosidades que mantenham o nível de interesse das pessoas nos destinos, divulgar para os turistas os protocolos sanitários que estão sendo adotados. Enfim, estamos criando uma rede de colaboração, de promoção conjunta dos destinos e cada destino terá o seu momento na promoção. Vamos ajudá-los nessa retomada, quando ela ocorrer”.





Nesta semana, as belezas naturais de Mato Grosso do Sul são destaque nas redes sociais do Supera Turismo, com várias ações de interação com os seguidores do @movimentosupera e @visitmsoficial no Instagram e Facebook. Haverá postagens de curiosidades, dicas e brincadeiras como quiz de perguntas e respostas sobre o destino, que é considerado referência em ecoturismo no país.





Como participar





O Movimento Supera Turismo Brasil é um espaço aberto para os que atuam no turismo, de forma direta ou indireta. E, também, para os que amam viajar possam buscar informações, boas práticas, destinos adequados, inspirações para se adequar às mudanças. Preservar a cadeia, empregos e vidas e buscar a melhor experiência para os viajantes. De maneira voluntária, inclusiva e engajada, o movimento propõe formar redes colaborativas de apoio à divulgação de fatos e opiniões sobre como viajar enriquece a vida das pessoas, cria e distribui renda, resgata autoestima, constrói consciência de direitos e respeito à diversidade. Saiba mais no site www.movimentosuperaturismo.com.br





