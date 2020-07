Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na MS-376

Palio saiu da pista entre Dourados e o trevo de acesso ao distrito de Indápolis

Carro saiu da pista e capotou na noite deste domingo em Dourados ©Adilson Domingos

Lucas Aparecido Barbosa Silva, 25, morreu em acidente ocorrido na noite deste domingo (26) na MS-376, em Dourados, a 233 km de Campo Grande. A mulher dele, identificada como Gabriele Luna, e o filho do casal, de dois anos de idade, ficaram feridos e foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).





O carro conduzido por ele, um Fiat Palio prata, saiu da pista, capotou e parou no meio da vegetação. O acidente ocorreu por volta de 21h40, entre Dourados e o trevo de acesso ao distrito de Indápolis.





A família é do distrito de Vila Vargas e voltava de Fátima do Sul, onde mora a mãe da mulher. Por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. O carro caiu na ribanceira e parou a cem metros da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer as vítimas. Gabriele e o filho sofreram apenas ferimentos leves.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados