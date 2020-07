Morre vice-presidente da Câmara de Terenos vítima de Covid-19

Parlamentar ficou 30 dias internado no Hospital Regional de Campo Grande

Morte do vereador foi lamentada pelo partido ©Reprodução/Instagram

Morreu na madrugada desta sexta-feira (31) o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Terenos, Jose Agostim Acosta Neto (PSDB), Zé Corin, vítima do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a assessoria de imprensa do PSDB-MS, o vereador já estava internado há um tempo tratando da doença.





De acordo com o presidente do PSDB municipal de Terenos, Henrique Budke, o vereador estava internado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, desde o dia 1 de julho após sentir sintoma da Covid-19.





“Ele ficou 30 dias internado, ele foi com suspeito de Covid-19 e confirmou lá. A princípio ele achou que era apenas uma alergia, como mora na área rural, e com o tempo foi piorando um pouco até que convenceram ele a procurar atendimento. Com três dias de internação ele foi entubado”, disse o presidente.





Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado ontem (30) pela Secretaria do Estado de Saúde, a cidade já tinha três óbitos confirmados pela doença e o índice de letalidade era de 2,2%.





O corpo do vereador chegou na cidade esta manhã e de acordo com o presidente do partido, deve ser enterrado sem velório para evitar a transmissão do vírus.





Fonte: OPANTANEIRO