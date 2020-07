Morre Severino Cavalcanti, ex-presidente da Câmara dos Deputados, no Recife aos 89 anos

Deputado federal por três mandatos renunciou em 2005 em meio ao escândalo do 'mensalinho'. Enterro do ex-parlamentar ocorre nesta quarta-feira (15), em João Alfredo, no Agreste.

Severino Cavalcanti faleceu na madrugada desta quarta-feira (15) — Foto: Reprodução/TV Globo Morreu nesta quarta-feira (15), aos 89 anos, Severino José Cavalcanti Ferreira, ex-presidente da Câmara dos Deputados. O falecimento ocorreu durante a madrugada, no apartamento dele no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife . Recife





O enterro está previsto para ocorrer às 15h, na cidade de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, onde ele nasceu. Devido à pandemia da Covid-19, não vai haver velório.





Segundo pessoas próximas à família, Severino Cavalcanti era diabético e sofreu uma queda em 2019, quando fraturou o fêmur e a bacia. Uma cirurgia seria necessária, mas não foi feita devido à diabetes. Durante a madrugada desta quarta (15), a enfermeira que acompanhava a saúde do ex-parlamentar tentou sentir o pulso dele, mas não conseguiu.





Severino Cavalcanti foi deputado federal por três mandatos: entre 1995 e 1999, entre 1999 e 2003 e entre 2003 e 2007.





Ele renunciou ao último mandato em 21 de setembro de 2005 como desdobramento da denúncia de que cobrava propina de R$ 10 mil por mês do dono de um dos restaurantes da Câmara, no caso conhecido como “mensalinho”. Nesse mesmo ano, havia sido presidente da Câmara entre os meses de fevereiro e setembro.





Além da atuação como deputado federal, Severino Cavalcanti também foi deputado estadual por sete mandatos, entre os anos de 1967 e 1995. Entre 1964 e 1966, foi prefeito de João Alfredo. O ex-parlamentar retornou à gestão do município entre os anos de 2009 e 2012.





Notas de pesar





O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), afirmou que a morte de Severino Cavalcanti "deixa uma lacuna na política de Pernambuco".





"Detentor de sete mandatos na Assembleia Legislativa, três na Câmara Federal, inclusive com passagem pela Presidência, e com duas gestões na prefeitura da sua cidade, João Alfredo, Severino teve uma trajetória de muito trabalho. Neste momento de profundo pesar, quero me solidarizar com sua esposa, dona Amélia, seus filhos Zé Maurício, Ana e Catharina, demais familiares e amigos", disse Paulo Câmara, em nota.





Também por nota, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Eriberto Medeiros (PP), lamentou a morte do ex-parlamentar.





“A partida do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, deixa uma lacuna, principalmente para nós que fazemos o Progressistas e temos sua trajetória como referência. Vai deixar saudades naqueles que o conheciam de perto. Que Deus conforte seus familiares e amigos”, afirmou.





O presidente do PP, Eduardo da Fonte, também emitiu nota lamentando o falecimento de Severino Cavalcanti, que foi filiado ao partido entre 2003 e 2018. “Nos solidarizamos à família e amigos, especialmente à viúva Dona Amélia, aos filhos Zé Maurício, Ana e Catharina, aos netos e ao povo de João Alfredo, que ele tanto amou”, declarou.





