Morre a primeira Miss Brasil, Martha Rocha, aos 83 anos em Niterói

Ela ficou conhecida por vencer o concurso de beleza em 1954, sendo depois a 2° colocada no Miss Universo

Martha Rocha morreu no sábado (4), em Niterói — Foto: Reprodução

A primeira Miss Brasil, Martha Rocha, morreu aos 83 anos ontem (4), sendo enterrada hoje (5) na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, no Cemitério do Santíssimo Sacramento. Segundo familiares, ela faleceu por insuficiência respiratória, seguida de infarto.





"A vida dela foi muito sofrida nos últimos anos, ela estava acamada há muito tempo e não conseguia andar. Morreu sem muito sofrimento. Ela já estava cansada. Rodeado de pessoas que cuidavam dela”, contou o seu filho Álvaro Piano, em entrevista ao G1 Nacional.





Martha Rocha era natural de Salvador na Bahia e ficou conhecida em todo País, quando venceu o concurso de Miss Brasil, em junho de 1954, em evento que ocorreu no Hotel Quintadinha, na cidade de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro.





Neste mesmo ano, ela concorreu ao posto de Miss Universo, em evento que ocorreu nos Estados Unidos, ficando na segunda colocação do concurso, atrás apenas da norte-americana, Miriam Stevenson. Naquela o grande boato é que Martha perdeu em função de “duas polegadas” do quadril, fato que a mesma desmentiu posteriormente.

Martha Rocha, 1ª Miss Brasil, em 1954 — Foto: Reprodução/Globo

Martha Rocha, 1ª Miss Brasil, morre em Niterói, no RJ — Foto: Reprodução

Martha Rocha foi capa de revistas ao ser eleita Miss Brasil — Foto: Reprodução/GloboNews

Martha Rocha com os filhos Carlos e Álvaro em foto tirada em 2006 — Foto: Arquivo Pessoal





G1