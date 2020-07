MISTÉRIO| ‘Imagem de Jesus’ que aparece em tronco de árvore após poda intriga operários Itaquiraí

Figura foi encontrada em pedaços e no tronco de salgueiro, que foi cortado para a obra de pavimentação de uma avenida em Itaquiraí.

Imagem de 'Jesus' aparece durante poda de árvore, em Caarapó (MS). — Foto: Moisés Batista dos Santos

Um desenho que apareceu no tronco e em vários pedaços de uma árvore da espécie salgueiro, após uma poda, em Itaquiraí, em Mato Grosso do Sul, intrigou os operários responsáveis pelo serviço. Alguns deles viram na figura a “imagem de Jesus Cristo”. A paróquia do município se recusou a comentar o assunto.





O desenho foi descoberto nesta quinta-feira (9) à tarde, pelo diretor de obras da cidade, Odimar Souza. Ele coordenava a poda de algumas árvores para a pavimentação da avenida Monte Castelo, no bairro Monte Castelo.





Souza, diz que durante a poda do salgueiro, os operários que faziam o trabalho vislumbram no buraco que era aberto na árvore uma figura semelhante a uma borboleta. Logo em seguida, a corrente da motosserra, que era nova, quebrou. Houve a troca da corrente e quando o corte foi concluído, nos tocos que sobraram da poda e em um pedaço do tronco que restou, estava o desenho que intrigou a todos.

Corrente de motosserra quebrou durante corte de tronco que apareceu imagem. — Foto: Moisés Batista dos Santos

“Após a troca da corrente, cortamos esse mesmo tronco em dois pedaços e foi aí que apareceu essa perfeição", comenta o diretor de obras.





Impressionado com o desenho, o funcionário público, fez um vídeo que mostra os pedaços e o tronco da árvore com a figura (veja abaixo o vídeo!). Ele levou uma parte do tronco para casa e fez uma postagem sobre o assunto, que teve grande repercussão nas redes sociais.

“Até uma sobrinha minha que mora na Itália me ligou para saber mais sobre o desenho, depois que publiquei essa foto”.

Tronco após ser cortado em duas partes. — Foto: Odimar Souza









