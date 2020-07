Mesmo durante a pandemia, licenciamento de veículos com placa final 3 e 4 cresce 24% em relação ao ano passado

©Saul Schramm

Emitir o licenciamento o anual está cada vez mais simples e prático. Desde o dia 10 de julho, os proprietários de veículos já estão acessando o novo portal de serviço digitais – Meu Detran, emitindo a guia, pagando e imprimindo o documento, sem sair de casa.





Somente em junho deste ano, 31.503 veículos com placa final 3 e 4 foram licenciados, um aumento de 24%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 25.412 veículos foram licenciados.





O diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade, aponta que o aumento pode ser reflexo da modernização dos serviços oferecido. “Facilitamos as etapas para emissão do documento através do novo portal e estamos trabalhando para oferecer um serviço cada vez mais completo, ágil e moderno”, comenta.





Com mais de treze mil downloads do documento digital, somente em julho, nota-se que muitas pessoas já perceberam a facilidade e, principalmente, a comodidade de fazer uso dos serviços digitais disponibilizados pelo Detran.





Esse é o caso do condutor Vinicius Merline, de 24 anos, que fez todo o processo de licenciamento usando o Meu Detran.“Li as notícias sobre o calendário de licenciamento e notei que meu veículo estava para vencer em junho, então procurei no site alguma informação de como licenciar, já que estou trabalhado em home-office e realizei todo o serviço online. Achei bem simples, foi tudo bem intuitivo, prático e nem precisei esperar o documento chegar, já imprimi em casa mesmo. Agora uso tanto no formato digital como o documento na versão impressa, dentro do veículo”, relata.





Em julho, 327.692 veículos devem ser licenciados com a placa final 5 e 6 até o dia 31.





Clique aqui e veja como é fácil emitir o documento em casa.









Por: Viviane Freitas, Detran-MS