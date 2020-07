Mãe flagra marido estuprando enteada de 10 anos em banheiro

Menina contou que padrasto já a teria estuprado outras vezes

Um motorista de ônibus de 58 anos acabou preso neste sábado (11), em Campo Grande, após estuprar a enteada de 10 anos. O crime acabou sendo flagrado pela mãe da criança, que chamou a polícia.





A mãe disse na delegacia que convive maritalmente com o autor desde dezembro de 2019, e que as duas filhas são de um relacionamento anterior. Ela contou que no sábado (11) estava em casa quando acordou de um cochilo e foi procurar pela filha mais velha, de 10 anos, sendo que ao abrir a porta do banheiro flagrou o marido segurando a menina pelas costas.





A criança estava com o short e a calcinha abaixadas. Em choque, a mulher pegou a filha e a levou para dar banho foi quando percebeu que nas roupas da menina havia sangue. A vítima reclamava de dores no órgão genital.





O homem ainda teria implorado para que a mulher não o denunciasse. Ele acabou preso. A criança em depoimento contou que em outra ocasião, no aniversário da mãe quando a mulher estava ocupada, o padrasto a teria levado para o quarto e a estuprado. Exames foram feitos na menina, e o caso registrado como estupro de vulnerável.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo