Mãe é presa no bar após espancar filhas e quebrar as costelas de uma delas

Crianças escaparam e procuraram a polícia para denunciar a mãe

Mulher foi presa quando bebia em um bar ©ILUSTRAÇÃO Uma adolescente de 14 anos e uma criança de 6 anos foram socorridas na manhã desta quinta-feira (16) depois de serem espancadas e abandonadas pela mãe, no bairro Moreninhas, em Campo Grande. A mulher foi presa por policiais militares quando bebia em um bar, na região.





Informações são de que as meninas fugiram de casa por volta das 5 horas da manhã desta quinta (16) depois de serem espancadas pela mãe. A adolescente de 14 anos teve as costelas quebradas, após a mulher derrubar a filha no chão e pisotear a garota. A menina de 6 anos também relatou que era agredida pela mãe.





As duas irmãs fugiram e foram buscar ajuda no pelotão da Polícia Militar das Moreninhas. O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer a adolescente e leva-la para uma unidade de saúde devido à gravidade dos ferimentos. O Conselho Tutelar também foi acionado.





A mulher acabou presa quando bebia em um bar na região. Segundo informações, a mulher já havia perdido a guarda das crianças, mas acabou recuperando novamente.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo