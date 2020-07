Jovem que morreu foi lançada de carro durante capotamento no Cabreúva [VÍDEO]

Motorista estava bêbado e em alta velocidade

Acidente ocorreu na rua 11 de Outubro ©Reprodução

A combinação de álcool e direção fez mais uma vítima fatal em Campo Grande: Bárbara Wsttanny Amorim Moreira, 21 anos. A jovem chegou a ser lançada do veículo Peugeot, conduzido pelo namorado, um rapaz de 24 anos, embriagado. Ela não resistiu e morreu no local.





O acidente ocorreu às 20h17 deste sábado (11). As imagens obtidas pela reportagem, através de câmera de vigilância da região, mostram o Peugeot em alta velocidade pela rua 11 de Outubro, bairro Cabreúva. Ele perde o controle do carro quando passa por uma saliência no cruzamento da rua Jacarandá.





Após perder o controle, o carro colide na parede de uma residência e capota. Barbara estava no banco do passageiro e foi arremessada para fora do veículo. Ela teve esmagamento de crânio e morreu.





O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves e levado para a Santa Casa. Ele está sob escolta policial na unidade.





O caso foi registrado como homicídio simples e conduzir o veículo sob efeito de álcool, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.









Fonte: Midiamax Por: Dayene Paz