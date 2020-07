Jornalista Eli Sousa fará nova live sobre autoconhecimento sexta-feira (10)

Eli Sousa ©REPRODUÇÃO

Autor da obra “Impacto Humanus” publicada em forma de revista no primeiro semestre do ano passado, o radialista, jornalista e empresário da área de comunicação Eli Sousa fará uma nova live sobre autoconhecimento no próximo dia 10. A primeira live dando dicas de como sobreviver a esse momento de tensão representado pela pandemia global do Novo Coronavírus foi realizada no último dia 26 de junho exclusivamente pelas páginas do Facebook do radialista e da Rádio Diamante FM.





A novidade, agora, é o aumento das opções para os internautas terem acesso ao conteúdo da palestra que já foi apresentado em seminários de vereadores em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. Além da página oficial de Eli Sousa no Facebook, os internautas poderão acompanhar a live no Instagram e em canal especialmente criado com essa finalidade no Youtube, o “Impacto Humanus”.





“Nesse momento de pandemia, de muito enfrentamento, de grande angústia humana, tédio, estresse, estamos dando a nossa parcela de contribuição com essa palestra que, acima dos conceitos de autodigitalização humana, tem um papel fundamental no reforço da autoestima dos seres humanos” afirma o palestrante.





A live desta sexta-feira está prevista para ter início às 19 horas e, como já frisado, poderá ser acompanhada pelas páginas do Facebook do jornalista Eli Sousa ; da Rádio Diamante FM ; no canal do Youtube e no Instagram Oficial de Eli Sousa.

A obra Impacto Humanus foi publicada no primeiro semestre de 2019