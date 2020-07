Inscrições para o Fies estão abertas a partir desta terça-feira (28)

As matrículas no processo seletivo para o segundo semestre de 2020 vão até a próxima sexta-feira (31)

Estudantes podem se inscrever no Fies a partir de hoje ©Agência Brasil

A partir de hoje (28) estudantes podem se inscrever no Fies (Fundo de Investimento Estudantil). As inscrições no processo seletivo para o segundo semestre de 2020 vão até a próxima sexta-feira (31). O resultado será divulgado no dia 4 de agosto.





Os pré-selecionados na chamada única do Fies podem concorrer a uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. Diferente dos processos seletivos do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e do Prouni (Programa Universidade Para Todos), para participar da lista de espera do Fies não é preciso manifestar interesse, a inclusão é feita automaticamente.





Só pode se inscrever na seleção do Fies o candidato que participou do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir da edição 2010 e que tenha alcançado nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos.





O interessado não pode ter zerado a redação e deve ter renda familiar mensal bruta por pessoa de três salários mínimos. A convocação da lista de espera vai do dia 4 até as 23h59 do dia 31 de agosto.





Por Bruna Marques