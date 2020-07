HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (12)

Áries - 21/03 a 20/04





Sol e Netuno trocam likes e prometem um domingão feito sob medida para interagir mais com os parentes e as pessoas queridas. Familiares mais velhos e experientes podem te dar bons conselhos. Só evite se aborrecer com os comentários de gente que gosta de falar demais e procure controlar a ansiedade. Pode sentir uma sintonia maior com mulheres e se dar bem ao compartilhar ideias. Hoje a vontade de ir atrás dos seus sonhos será mais forte, só não espere que tudo corra de acordo com os seus planos à noite. A Lua briga com o Sol e entra na fase Minguante, recomendando mais tato e menos insegurança em suas atitudes, ainda mais nas paqueras. É hora de ter mais confiança no que deseja. Na união, o momento pede mais tolerância e habilidade para se colocar no lugar do outro. Não deixe que familiares interfiram nos assuntos da relação: resolva apenas com o love o que diz respeito à união.





Touro - 21/04 a 20/05





Hoje você terá carisma de sobra para cativar as pessoas e muita habilidade para se dar bem com todo tipo de gente. O Sol sorri para Netuno e promete um domingo agradável nos contatos e conversas, principalmente com amigos. Há chance de realizar um antigo sonho e ter momentos gostosos em atividades que inspiram sua criatividade: a imaginação está solta. O dia será de entrosamento com as pessoas que quer bem, mas o astral vai virar à noite: fique longe de fofocas e de gente abelhuda. A Lua se desentende com o Sol e entra na fase Minguante, alertando que atritos podem rolar, inclusive nos assuntos do coração. Procure ir com mais calma ao falar com o crush ou tentar aproximação com alguém com destaque. Com o par, não esconda os seus sentimentos e suas expectativas. Sexualmente, há risco de não conseguir relaxar e, com isso, deixar de aproveitar os prazeres a dois.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingou com a Lua dando um rolê em sua Casa das Amizades e a vontade é de ferver junto das pessoas queridas. Mas a realidade bate de frente com os ideais e o negócio é improvisar, já que não dá para sair e encontrar a turma. Aproveite o tempo livre para ligar, mandar mensagens e fazer chamadas de vídeo para saber das novidades de quem gosta. Hoje o Sol fica de boas com Netuno e deixa suas ideias supercriativas: pode bolar algo para ampliar seus ganhos. Só que o astral muda à noite, quando a Lua briga com o Sol e ingressa na fase Minguante. Convém controlar a impaciência e não fazer pressões para definir na situação com o crush. Se está só, alguém pode chamar sua atenção, mas evite investir todas as suas fichas em apenas uma paquera, já que nem tudo pode fluir como espera. Na vida a dois, uma ponta de ciúme pode crescer, virar drama e atrapalhar o entrosamento com o love: meça as palavras e valorize o clima de paz.





Câncer - 21/06 a 21/07





O Sol segue em seu signo e troca ótimas vibes com Netuno, anunciando um domingo de grandes promessas para você: há chance de alcançar um objetivo importante. Hoje também pode se deparar com boas novas nos contatos e sua popularidade vai aumentar nas redes sociais. Suas postagens vão fazer sucesso e você pode receber convites de gente diferente para começar novas amizades. Os astros indicam que deve se abrir para outros interesses e pode se dar bem ao seguir sua intuição. Porém, a Lua vai arranjar conflito com o Sol e ingressará na fase Minguante à noite, recomendando mais foco no seu bem-estar e menos estresse com dissabores, inclusive nos assuntos do coração. Não dependa da aprovação de ninguém para investir em seus sonhos. Se você está a fim de alguém, lute pelo que quer, só controle a afobação e evite se precipitar – tudo tem o tempo certo para acontecer. No romance, é hora de dar mais atenção à pessoa amada e dividir com o par os seus anseios: melhore a sintonia a dois.





Leão - 22/07 a 22/08





O astral da Lua ariana renova o seu pique para fazer coisas diferentes e tirar o pé da sua zona de conforto. Por enquanto não dá para perambular e viajar, mas sua criatividade está tinindo e te ajudará a inventar alternativas bacanas em casa. Hoje, Sol e Netuno trocam likes e incentivam a resolver assuntos complexos ou pendentes: confie em seu sexto sentido. No entanto, a noite pode reservar altos e baixos por causa de um atrito entre o Sol e a Lua, que entra na fase Minguante. Há risco de se desentender com quem o seu santo não bate muito ou então se envolver em alguma intriga. Enfrente os desafios com diálogo e paciência, inclusive na paixão. Embora seu charme esteja elevado, talvez seja melhor dar um tempo nos planos de conquista, ao menos por hoje, já que imprevistos podem rolar. Na vida a dois, curta o cantinho de amor de vocês e fuja de discussões. É hora de valorizar o clima de paz e sossego com seu love.





Virgem - 23/08 a 22/09





Domingo indicado para dar uma geral nas suas coisas, separar o que não usa mais e reservar para doação. A Lua ariana traz mais determinação, inciativa e favorece e o desapego, além de estimular você a encarar mudanças que vem adiando. Hoje o Sol forma aspecto exato e positivo com Netuno, mandando boas vibes para seus relacionamentos. Os contatos com amigos e pessoas queridas prometem momentos especiais, mas você terá que lidar com os altos e baixos que virão do aspecto tenso entre a Lua e o Sol. Há risco de entrar em conflito com gente que estima ou então com o seu amor: resolva tudo com diálogo e não ligue para as pequenas diferenças. As chances de se dar bem nas paqueras irão aumentar no decorrer do dia, mas vá com calma à noite. No romance, não dê ouvidos para as opiniões dos outros. É hora de mostrar o quanto valoriza seu love, sem dar espaço para atritos ou pressões.





Libra - 23/09 a 22/10





Sol e Netuno formam excelente aspecto e enviam muitas energias para os seus interesses cotidianos: você terá disposição e imaginação de sobra para agilizar e resolver o que for preciso. Sua saúde também se fortalece neste período e será uma boa reservar um tempinho para se exercitar. Os astros também favorecem sua vida doméstica, enchendo seu lar de boas vibes e mais carinho. Aproveite a folga para conversar mais com os parentes e fazer as coisas que te dão prazer em casa. No entanto, o clima dá uma virada à noite e convém ficar de antena ligada. Sol e Lua em desalinho revelam que instabilidades podem rondar as relações pessoais, sobretudo no romance. Explore a diplomacia que herdou do seu signo para não entrar em atritos com sua cara-metade e evite assuntos polêmicos. Na paquera, desejará investir na conquista, mas procure controlar a sua impulsividade para não se precipitar e trocar o pés pelas mãos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A recomendação das estrelas é buscar um programa calmo e relaxante para este domingo. A Lua em Áries ativa seu lado ansioso e sua vontade de ter tudo na hora, mas o corpo pode pedir descanso e sossego. Nada como um pouco de tranquilidade para repor suas energias e elevar a sua paz. Em contrapartida, Sol e Netuno trocam likes e estimulam suas distrações. Procure se envolver com coisas de que gosta para arejar os seus pensamentos e ter um dia agradável. Os astros também elevam seu charme e revelam que você pode despertar uma atração irresistível na paquera. Porém, não queira apressar a conquista e procure observar mais antes de tomar uma decisão. À noite, a Lua entra na fase Minguante e briga com o Sol, pedindo mais jogo de cintura nos contatos amorosos. No romance, valorize as afinidades e esqueça as picuinhas, assim vai fortalecer a relação com seu love. O sexo será muito importante para você.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sol e Netuno iluminam seu domingo e convidam a curtir mais o seu cantinho e sua paz. Eles formam aspecto exato e positivo hoje, incentivando a dar valor ao seu espaço e às pessoas queridas. A relação familiar deve melhorar bastante com um pouco mais atenção da sua parte: ligue ou faça chamada de vídeo para matar a saudade dos parentes que estão distantes. O período também é indicado para cuidar da casa, por isso, aproveite o tempo livre e capriche na arrumação do seu espaço. Você vai se sentir bem organizando o lar e curtindo momentos só seus. A Lua, que brilha em seu paraíso, deixa seu carisma poderoso na paixão, mas ela briga com o Sol e entra na fase Minguante à noite, apontando altos e baixos, ainda mais na paquera. Você saberá atrair quem deseja, mas não tenha pressa nem pressione o crush. Na vida a dois, aposte na sintonia e não deixe nada atrapalhar a integração de vocês.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Enquanto a Lua movimenta o astral em seu lar, o Sol atravessa o lado oposto do seu Horóscopo e troca likes com Netuno, incentivando a se dedicar às atividades e pessoas que te proporcionam satisfação e alegria. Aproveite o domingo para estreitar os laços de afeto com os parentes e amigos, demonstrando seu apreço e carinho através de mensagens ou telefonemas. Curtir brincadeiras com quem divide o mesmo teto com você ou maratonar uma série de que gosta também serão ótimas pedidas para hoje. Só não convém descuidar dos seus relacionamentos à noite. A Lua se estranha com o Sol e entra na fase Minguante, recomendando a agir com mais tato: procure escolher melhor as palavras e controle a sinceridade para não se indispor com ninguém, muito menos com seu amor. O romance pede mais cumplicidade e a paquera vai depender bastante da sua postura: se fizer exigências, pode comprometer suas chances de conquista.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sol e Netuno trocam likes e colocam em evidência seus interesses profissionais e financeiros. Apesar de ser domingo, você pode ter ideias criativas e encontrar boas soluções para resolver coisas que andam gerando preocupação. Hoje também é um bom dia para cuidar com mais carinho do seu organismo. Para proteger seu bem-estar, escolha bem os alimentos que vai consumir e tente se exercitar, mesmo que seja na sala de casa. Nas relações pessoais, sentirá segurança com o apoio de quem estima. Mas abra os olhos à noite, quando a Lua vai ingressar na fase Minguante e se estranhar com o Sol. Sua impulsividade estará acesa e você corre o risco de falar sem pensar, atraindo saias justas. O recado vale para a paixão, embora possa se aproximar afetivamente de alguém que conhece. Meça as palavras e segure os ímpetos para as coisas não saírem do controle. No romance, é hora de fortalecer o diálogo e afastar as briguinhas.





Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua segue o baile em sua Casa do Dinheiro, indicando que podem surgir boas oportunidades para incrementar seus ganhos. Dê asas à sua imaginação e aproveite a capacidade de iniciativa para mexer seus pauzinhos, pois as finanças podem ter melhorias. Hoje, Sol e Netuno, seu regente, formam aspecto maravilhoso e dão sinal verde para o seu lazer. Divirta-se junto de quem mora com você e reserve um tempinho para espairecer. Uma caminhada ao ar livre pode te fazer muito bem e levantar o seu humor. À noite, a Lua entra na fase Minguante e se desentende com o Sol, alertando que altos e baixos podem rolar, sobretudo no amor. Embora tenha mais coragem para insinuar seu interesse e charme de sobra para conquistar, não convém ir com muita sede ao pote. Imprevistos podem marcar a paquera e também o romance. A dois, aposte em boas conversas para esclarecer qualquer atrito e controle seu lado possessivo, que estará aceso.





Por João Bidu