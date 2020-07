Hemosul precisa de sangue O positivo e negativo e A negativo

©Saul Schramm

Com o frio dos últimos dias, as doações de sangue caíram e os estoques estão baixos no Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul), que está convocando doadores voluntários.





Todos os doadores são bem vindos à unidade, mas o pedido é direcionado especialmente aqueles que possuem os tipos sanguíneos: O positivo, O negativo e A negativo.





Além da demanda espontânea, é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. A doação programada é uma forma de evitar a aglomeração de pessoas nas unidades.





Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. Endereços e contatos para agendamento nas unidades do interior estão disponíveis aqui





Para prevenir o contágio da Covid-19, o uso de máscaras passou a ser obrigatório nas unidades de atendimento da Capital e interior do Estado. Além da higiene redobrada em todas as áreas que o doador tem acesso, o Hemosul também passou a medir a temperatura do voluntário, e disponibiliza álcool para higiene das mãos.





Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos.





Por: Mireli Obando, Subcom