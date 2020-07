Helicóptero do Corpo de Bombeiros cai no DF; veja vídeo

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), em Vicente Pires. Cinco pessoas estavam na aeronave; militares foram socorridos pelo Samu.

Helicóptero dos bombeiros cai e atinge carro no DF — Foto: Arquivo pessoal

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu, na manhã desta quinta-feira (30), no Distrito Federal. O acidente foi ao lado de uma faculdade, em Vicente Pires. A aeronave de resgate, com cinco ocupantes, atingiu um carro que estava estacionado no local.





Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento da queda. Na imagem é possível ver a aeronave sobrevoando o prédio. Ao perder altitude, ela parece tentar pousar no solo. Em seguida, surge uma nuvem de poeira, que escurece a imagem e, então, ocorre o impacto (veja vídeo abaixo).





Os militares foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A corporação informou ao G1 que um dos feridos é médico do Samu. A vítima sofreu um corte na testa e foi levada para um hospital particular. No momento do atendimento, o servidor estava "consciente, orientado e estável".





Além dele, havia uma enfermeira e três militares do Corpo de Bombeiros - portanto, dentro da capacidade limite, de seis pessoas. Apesar de não estarem feridos, esses quatro ocupantes receberam atendimento médico no local.





O helicóptero estava a caminho de uma ocorrência em Vicente Pires e prestaria apoio no transporte de uma vítima de parada cardiorrespiratória. O acidente aconteceu às 10h35 durante processo de pouso.





Investigação





Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que Investigadores do 6ª Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.





"A ação inicial é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos."





Já Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que o helicóptero está com a documentação em dia e aeronave tinha capacidade para seis pessoas.





Outro caso





Em 2007, três bombeiros morreram carbonizados na queda de um helicóptero, em Ceilândia, a 35 quilômetros de Brasília. O acidente ocorreu durante a operação de remoção de um corpo encontrado em uma usina de lixo, local de difícil acesso.





Veja fotos do acidente desta quinta-feira (30):









Por Afonso Ferreira e Marília Marques, G1 DF