Governo do Estado nomeia mais 253 novos agentes penitenciários

Nesta segunda-feira, dia 27, o governador Reinaldo Azambuja nomeia mais 253 servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciários de Mato Grosso do Sul. Os candidatos foram aprovados no concurso de 2016, e todos já passaram por curso de formação. Reinaldo enfatizou que é mais um compromisso cumprido.





Os novos integrantes da Agepen serão distribuídos conforme estratégia da Agência, e vão trabalhar nas áreas de Assistência e Perícia; Administração e Finanças; e Segurança e Custódia em presídios por todo o Mato Grosso do Sul.





Realizado em 2016 com oferta de 436 vagas, o concurso para agentes penitenciários estaduais foi ampliado no decorrer das etapas. Desde então, já foram chamados 605 candidatos aprovados.





Por: Katiuscia Fernandes