Figueirão é o único Município que não teve caso confirmado de Covid-19 em MS

Para prevenir a doença, município instalou barreiras sanitárias, distribuiu máscaras à população, restringiu o funcionamento do comércio e implantou toque de recolher.

Barreira sanitária instalada em uma das entradas de Figueirão, única cidade de MS que não tem caso confirmado de Covid-19 ©PMF/Divulgação

Dos 79 Municípios de Mato Grosso do Sul, Figueirão é a única que não teve registro de Covid-19. O município de 3.051 habitantes localizado no norte do estado, a 245 quilômetros de Campo Grande, chegou a ter 17 casos suspeitos da doença. Mas nenhum foi confirmado pelos testes.





O secretário de saúde de Figueirão, Geovani Bertolucci Alves, disse que desde o início da pandemia o município adotou medidas de prevenção à Covid-19, como:



instalação de três barreiras sanitárias nas entradas da cidade;

distribuição de máscaras à população;

restrição do funcionamento do comércio;

e toque de recolher das 21h às 5h.

"Distribuímos vitamina D, primeiramente para as pessoas do grupo de risco, depois para os profissionais de saúde e, na sequência para toda a população. Foram cerca de mil embalagens entregues. Também oferecemos remédios homeopáticos para síndromes gripais , tudo com orientação médica", explicou o secretário.





No entanto, a médica infectologista Mariana Croda, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), explica que não existe nenhum medicamento ou vitamina que previna a Covid-19. Ela descartou qualquer tipo de relação entre a distribuição da vitamina D em Figueirão e o fato do município não ter caso confirmado da doença.





"Não há medicamento ainda para a Covid. Não há como atribuir à [distribuição de] vitamina D o fato da cidade ainda não ter casos. Isso é muito mais pelo fato do município ser pequeno e ter pouco trânsito de pessoas e veículos", afirmou.





Segundo o boletim epidemiológico da secretária estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), 78 cidades do estado tem casos de Covid-19. O número de contaminados pela doença chegou nesta segunda-feira (27) a 21.802, com 319 mortes – sendo 229 delas somente no mês de julho.





Veja abaixo os registros de Covid-19 nas cidades do Mato Grosso do Sul:



Por Ricardo Freitas, G1 MS