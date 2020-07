Ex-senador Delcídio do Amaral recebe alta após ser diagnosticado com coronavírus e dengue

Delcídio voltará a ficar isolado sob os cuidados da família em Campo Grande. Ele ficou 4 dias internado.

Ex-senador Delcídio do Amaral ©Redes Sociais

O ex-senador de Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral (PTB), de 65 anos, recebeu alta neste sábado (25), do Hospital da Cassems, em Campo Grande,

Ele ficou 4 dias internado.

após ser diagnosticado com covid-19 e depois dengue.