Estado garante recursos para asfalto novo em ruas e avenidas de Campo Grande

Avenida Rodolfo José Pinho, no Jardim São Bento, durante obras

Por meio de extratos de convênio publicados no Diário Oficial desta quarta-feira (8/7), o Governo do Estado garante o repasse de R$ 5,8 milhões para a Prefeitura de Campo Grande recuperar ruas e avenidas de todas as regiões da cidade: Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.





São dois documentos que formalizam o envio do dinheiro. Ambos são assinados pelo diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Beto Martins, e pelo prefeito Marquinhos Trad – o primeiro com valor de R$ 3 milhões e o segundo de R$ 2,8 milhões.





O repasse faz parte do programa “Juntos por Campo Grande”, lançado em 2017 pelo governador Reinaldo Azambuja para destravar R$ 180 milhões em obras na Capital de Mato Grosso do Sul. Na prática, o Governo do Estado firmou diversos convênios com a Prefeitura de Campo Grande para garantir o andamento de obras que tinham recursos federais, mas estavam paralisadas por falta de verba municipal.

Avenida Marinha, no bairro Coophavila, passou por melhorias de mobilidade

A parceria do Estado junto aos municípios tem sido fundamental para a manutenção das obras de melhoria na área de infraestrutura. Na Capital, o trabalho em conjunto com a prefeitura mantém projetos de recapeamento nas principais vias de acesso. Três já estão com asfalto novo: as avenidas Marinha, no Coophavila; Rodolfo José Pinho, na região do Jardim São Bento; e José Nogueira Vieira no Tiradentes.





As obras em mobilidade da região central da cidade ainda contemplam a Rua Chaadi Scaff, na Vila Rosa Pires; na Rua Amazonas, entre a ruas Ceará e e Paraíba; Rua Pernambuco, entre as ruas Ceará e Bahia; e a Rua 13 de Maio, até a Rua Padre João Crippa.





No Anhanduizinho, as obras de melhorias contemplam a Avenida Raquel de Queiroz, no Aero Rancho; a Avenida Filinto Muller; a Rua Candelária, no Bairro Pioneiros; e a Rua dos Jasmins, no Jardim Jóquei Clube.





O Bandeira também estará com suas principais vias passando por revitalização. Na região do Tiradentes, a Avenida Marquês de Pombal, Rua Marquês de Lavradio, e parte da Avenida Três Barras receberam melhorias de infraestrutura a partir dessa parceria. A Avenida Ministro João Arinos e a Rua Cayova também irão passar por recapeamento.





No Lagoa, a Avenida Marinha, principal via de acesso ao Coophavila II, está sendo recapeada, oferecendo melhoria na mobilidade urbana da região. A rua Clineu da Costa Moraes, que liga a rotatória da Marechal Deodoro com a Manoel da Costa Lima no Jardim Leblon, e a Rua Manoel Joaquim de Moraes que liga os bairros Vila Jussara, Cohafama e Tijuca estão inseridas no projeto de recapeamentos.





As ruas Amazonas, da Rua Ceará até a Rua Salinas, Autonomista, Jales e a Cacildo Arantes, da Avenida Afonso Pena até a Avenida João Arinos, que integram a região do Prosa, também constam no projeto. Vias da região Imbirussu, também devem receber melhorias de mobilidade, conforme o Escritório de Gestão Política da Capital (EGPC) que atua junto ao município no acompanhamento da execução das obras.





Por: Bruno Chaves, Subcom / Rejane Monteiro, Segov

Fotos: Barbosa