Escola Estadual “Presidente Médici” recebe emenda do deputado Onevan para ar condicionado

Emenda contempla todas as salas de aula da escola de Naviraí

O deputado estadual Onevan de Matos destinou emenda parlamentar para a EE “Presidente Médici” (Naviraí), cujos recursos já estão sendo liberados pelo Governo do Estado, para a colocação de aparelhos de ares condicionados na unidade escolar.





Emenda Parlamentar – De acordo com a Professora Sandra Mieres Passos (diretora), os aparelhos de ares condicionados serão colocados nas 14 salas de aula, biblioteca, laboratórios, salas de vídeo e leitura e noutros espaços utilizados pelos alunos da escola pública de turno integral.





“Em nome da comunidade escolar, agradeço ao deputado estadual Onevan de Matos pelo seu empenho, por sempre atender nossos pleitos e por ser amigo de nossa escola. O Médici se tornou escola de tempo integral, de modo que o ar condicionado é de suma importância para assegurar um ambiente acolhedor e tranquilo aos alunos que passam o dia inteiro na escola e que reflete na melhoria do processo ensino/aprendizagem”, pontuou a diretora.





Compromisso com a Educação – Durante reunião com a diretora Sandra Passos e a diretora-adjunta Ivone Aquino Pereira, Onevan destacou o seu trabalho político-parlamentar em favor da Educação – especialmente através da destinação de emendas parlamentares. O deputado relembrou os laboratórios de informática destinados para as escolas estaduais do Conesul, a cobertura de quadras de esportes, a colocação de câmeras de segurança e os aparelhos de ares condicionados.





“O ar condicionado deixou de ser um item de ‘luxo’ e passou a ser uma necessidade, especialmente em razão de nosso clima quente em Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz em destinar esta emenda que, com certeza, auxiliará alunos e professores e fortalecerá a Educação na EE “Presidente Médici””, concluiu o deputado estadual Onevan de Matos.





Por: Fernando Ortega