Entrega de novo auditório da UEMS põe fim à espera de 26 anos em Aquidauana

©Edemir Rodrigues

Em um investimento de R$ 1,7 milhão de recursos do Estado e da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), o secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) inaugurou nesta quinta-feira (2.7) o novo auditório, laboratório e Centro de Pesquisa de Pós-Graduação em Agronomia do campus de Aquidauana da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).





Riedel representou o governador Reinaldo Azambuja e destacou que as entregas estão sendo feitas, apesar da pandemia do novo coronavírus. “O Governo Presente está aqui em Aquidauana. A característica do governador Reinaldo é ser municipalista. Aquilo que foi compromissado vai acontecer. E na Universidade Estadual estamos investindo em educação e ciência, que são fundamentais para o desenvolvimento do país”, afirmou o secretário.





Com capacidade para 280 lugares, o auditório era aguardado há mais de duas décadas. “São 26 anos esperando um sonho. Essa obra, começou o trabalho com o nosso antigo reitor, Fábio Edir, enquanto eu estava na vice-reitoria. Junto com a nossa equipe, nós retomamos esse projeto. Começou lá atrás. Agora, vamos transmitir para o mundo inteiro o que acontece aqui. Os nossos alunos tem um auditório magnífico”, contou o reitor da UEMS, Laércio de Carvalho.





Para o gerente do campus de Aquidauana, Elói Panachuki, as entregas vão impactar positivamente na educação e na pesquisa. “A inauguração deste complexo de obras contempla a toda nossa comunidade acadêmica da unidade universitária de Aquidauana e representa um avanço muito significativo. A infraestrutura destes espaços fornece o suporte necessário para o fortalecimento das ações de ensino, extensão, pesquisa e inovação tecnológica”, afirmou.

©Edemir Rodrigues

O evento contou ainda com as presenças do secretário especial Sérgio de Paula; prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro; presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correa; e de outros deputados e vereadores, entre diversas autoridades.





Por: Paulo Fernandes, Subcom/ Jessika Machado, Segov