EMPREGOS| MS tem quatro concursos abertos e salários chegam a R$ 7,3 mil

A semana começa com diversas oportunidades para quem sonha com uma vaga no funcionalismo público em Mato Grosso do Sul. Há quatro concursos e processos seletivos abertos, com vagas em diversas cidades do estado. Os salários chegam a R$ 7,3 mil.





Os destaques da semana são as seleções para peritos da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Juntos, os dois editais somam 48 vagas. Confira os editais abertos:





Prefeitura de Eldorado





A Prefeitura de Eldorado, a 440 km de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratação temporária de profissional para atuar no Creas (Centro de Referência Especializada da Assistência Social). O salário é de R$ 3,1 mil.





Conforme edital, a vaga será preenchida por profissional de nível superior assistente social. O salário será de R$ 3.197,86 para 30 horas semanais. Para participar, candidato deve ter graduação em serviço social e registro no órgão fiscalizador da profissão.





As inscrições serão feitas entre os dias 14 e 15 de julho, com envio da documentação para o e-mail pss.sasheldorado@gmail.com . A seleção conta com etapas de prova de títulos e prova escrita, que será aplicada no dia 22 de julho.





Conselho Regional de Psicologia





O CRP14-MS ( Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região do Estado de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas em concurso público com vagas para profissionais de nível médio e superior. Há vaga imediata e formação de cadastro reserva, com salários de R$ 1,7 mil a R$ 3,1 mil. Os benefícios incluem vale alimentação no valor mensal de R$ 753,81.





Confira as vagas disponíveis:





Auxiliar Administrativo de Secretaria (1 vaga efetiva + 29 em cadastro reserva): Para candidatos de nível médio, salário de R$ 1.737,19 com benefícios.





Assessor Técnico a Comissão de Ética (25 vagas em cadastro reserva): Para profissionais de nível superior formados em Psicologia, salário de R$ 3.152,90 com benefícios.





Assessoria Técnica (25 vagas em cadastro reserva): Para profissionais de nível superior formados em Psicologia, salário de R$ 3.152,90 com benefícios.





Agente de Orientação e Fiscalização (25 vagas em cadastro reserva): Para profissionais de nível superior formados em Psicologia, salário de R$ 3.152,90 com benefícios.





Interessados devem realizar as inscrições até o dia 10 de agosto, no site do Instituto Quadrix . A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 55.









Sejusp – Perito médico-legista





A SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) publicou edital com a abertura de processo seletivo para a contratação temporária de profissionais de nível superior para atuarem como Peritos Médicos-Legistas da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). O salário é de R$ 7.377,66.





Para participar, o candidato deve ter diploma de curso de ensino superior em nível de graduação em Medicina, reconhecido pelo MEC e possuir registro no Conselho Regional de Medicina. As vagas oferecidas estão distribuídas dentre as Unidades Regionais de Perícias e Identificação: Campo Grande (7), Bataguassu (2), Costa Rica (3), Nova Andradina (1).





A seleção conta com as fases de inscrição, avaliação curricular e capacitação técnica. As inscrições começam nesta segunda (13) e seguem até quarta-feira (15). O candidato deve acessar o site , clicar no botão “Concursos Públicos e Processos Seletivos” e, depois, no link “PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SAD/SEJUSP/CGP-ML/2020 – MÉDICO-LEGISTA”, onde estarão disponíveis edital e o formulário de relação de documentos para avaliação curricular.





Confira o edital no Diário Oficial de MS , a partir da página 38.





Sejusp – Perito Criminal





A SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) publicou edital com a abertura de processo seletivo para contratação de perito criminal temporário da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). O salário é de R$ 7.377,66.





O candidato deve ter diploma de curso de ensino superior em nível de Graduação reconhecido pelo MEC em Biologia, Ciências Contábeis, Engenharias, Farmácia, Física, Geologia, Medicina Veterinária ou Química e possuir registro no Conselho Regional de Classe.





Há 35 vagas no total, que estão distribuídas dentre as Unidades Regionais de Perícias e Identificação: Aquidauana (3), Bataguassu (5), Corumbá (3), Costa Rica (1), Coxim (3), Jardim (2), Naviraí (4), Nova Andradina (4), Paranaíba (4), Ponta Porã (4), Três Lagoas (2).





As inscrições serão feitas entre esta segunda (13) e quarta-feira (15), no site . Candidatos devem clicar no botão “Concursos Públicos e Processos Seletivos” e, depois, no link “PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SAD/SEJUSP/CGPPCRIM/2020 – PERITO CRIMINAL”, onde estarão disponíveis este Edital e o Formulário de Relação de Documentos para Avaliação Curricular.





O edital está disponível no Diário Oficial de MS , a partir da página 47.





Por: Mylena Rocha