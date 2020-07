Emenda solicitada pelo Deputado Herculano Borges para Campo Grande é atendida

O Deputado Estadual Herculano Borges solicitou emenda parlamentar para atender a Associação de Moradores Arnaldo Estevão de Figueiredo II que presta um trabalho social, de promoção humana, oferecendo o serviço de defesa e garantia de direitos, convivência e Fortalecimento de Vínculos para os idosos e suas famílias.





Outra emenda foi destinada para Associação Especial de Apoio a Criança e Adolescente que faz o atendimento das crianças da faixa etária de 6 a 15 anos contra turno com vulnerabilidade de rua e a terceira emenda foi destinada para o Projeto Ato: “ Com o recurso da emenda será possível proporcionar um ambiente agradável, dinâmico, acolhedor e favorável para as atividades desenvolvidas com os idosos” explicou o parlamentar.





ASSECOM