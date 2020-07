Em mais um repasse de emendas parlamentares e com foco na Saúde, deputado Pedro Kemp destina R$ 360 mil às entidades

O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS), por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 360 mil, em mais um repasse, atendeu entidades sendo que a área da Saúde teve um repasse de R$ 280 mil para a aquisição de equipamentos sendo R$ 100 mil para a Associação de Amparo à Maternidade e à Infância – Maternidade Cândido Mariano e R$ 60 mil para a Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa (R$ 30 mil Mandato Pedro Kemp + R$ 30 mil do Mandato do deputado Cabo Almi - PT).





Os recursos destinados à Saúde atenderam também em Campo Grande a APAE (R$ 40 mil) e a Associação Pestalozzi (R$ 40 mil). Em Dourados, a Associação Pestalozzi (R$ 40 mil) recebeu também o repasse. Aparelhos para o atendimento na área da fisioterapia serão comprados com os recursos.





Na área da Educação foram beneficiados com emendas parlamentares para a compra de material escolar a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos (R$ 40 mil) , do conjunto Aero Rancho, em Campo Grande, e a Prefeitura de Sidrolândia (R$ 40 mil).





Os recursos destinados às emendas parlamentares ainda não foram repassados integralmente e cabe ao governo estadual divulgar o cronograma para que todas as entidades cadastradas sejam beneficiadas.





Alerta





Sobre o foco das emendas parlamentares e as ações na Assembleia Legislativa estarem voltadas para a Saúde, o parlamentar citou a pandemia por Covid-19. “No País são cerca de 618 mil casos do novo coronavírus com 34.039 mortes. Ultrapassamos a Itália e temos um dos piores índices como o 3º com mais vítimas no mundo. Desde o começo alertamos para esse risco e agora, mais do que nunca trabalhamos de todas as formas para que pudéssemos destinar repasses e garantir o atendimento às pessoas, o direito à Saúde, à vida”, disse Pedro Kemp.





