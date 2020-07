DOURADOS| Município registra 3,3 mil casos de coronavírus, com mais 99 infectados e um óbito

O número total de mortes na cidade chega a 43 e nova vítima tinha 69 anos

Com mais 99 novos casos confirmados de Covid-19, o novo coronavírus, Dourados chegou ao número de 3.379 casos da doença e registrou mais um óbito, chegando a 43 mortes. O Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus do Município divulgou o boletim epidemiológico neste sábado, simultâneo ao da SES (Secretaria Estadual de Saúde).





A nova vítima do vírus trata-se de um homem de 69 anos, com comorbidades. A vítima apresentou os sintomas em 18 de junho e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) seis dias depois, quando ocorreu a notificação.





De lá, acabou encaminhado ao Hospital Regional de Cirurgias Eletivas e posteriormente, com o caso agravado, internado na UTI do Hospital Universitário. O falecimento do paciente foi confirmado às 11h desta sexta-feira (10).





Ainda de acordo com o boletim, de todos os casos confirmados, grande maioria já estão recuperados. São 2.031 que deixaram o período de quarentena ou saíram das unidades hospitalares e retomaram à rotina, enquanto 1.281 estão em isolamento domiciliar.





Outros 41 estão internados nos hospitais da cidade, contando pacientes da região. Do total, 18 em leitos clínicos – 11 deles do SUS – e outros 23 em UTI’s, com 15 em leitos públicos.



Mais de 13 mil casos em MS





Boletim divulgado na manhã deste sábado (11) pela SES aponta que Mato Grosso do Sul já se aproxima dos 13 mil casos de coronavírus e totaliza, até o momento, 153 mortes causadas pela doença. Foram 708 novos casos e 7 óbitos somados aos números do Estado nas últimas 24 horas.





Conforme dados apresentados pela secretária-adjunta de Saúde, Christinne Maymone, o Estado chegou a 12.969 casos positivos de coronavírus desde o início da pandemia. Houve 68.481 casos notificados, dos quais 50.027 já foram descartados. Há, ainda, 2.521 amostras em análise no Lacen (Laboratório Central), em Campo Grande, e 2.964 casos aguardando encerramento dos municípios para confirmação.





O total de pacientes recuperados de Covid-19 no Estado (8.329) equivale a quase 70% dos casos totais, representando ainda quase o dobro do total de casos ativos (soma dos isolados e hospitalizados, 4.487).





Por: Mariane Chianezi