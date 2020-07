DOURADOS| Candidatura de Valdenir Machado aguarda aval do governador

Ex-deputado, que foi escolhido pelo PSDB, disse que espera aval de Reinaldo e do Diretório Regional para “passar o ramo verde”

Valdenir é pré-candidato pelo PSDB e aguarda apoio de Reinaldo ©ARQUIVO

Após a desistência do deputado estadual Marçal Filho (PSDB) e sem Geraldo Resende na disputa, em virtude de não haver no momento mais tempo hábil para a desincompatibilização, o nome do ex-deputado Valdenir Machado e presidente do Diretório Municipal passou a ser a alternativa da legenda para a sucessão de Délia Razuk.





“Reunimos os quatro vereadores a executiva e os pré candidatos a vereadores e por desistência do deputado Marçal e a impossibilidade de Geraldo de também ser candidato foi escolhido o nosso nome para encabeçar uma chapa pelo PSDB”, disse o ex-depurado.





Segundo Valdenir Machado a proposta da sua candidatura foi tirada de uma reunião que contou com a participação dos vereadores Idenor Machado (PSDB), Sérgio Nogueira (PSDB), Silas Zanata (PSDB) e Denize Portolann, que na quarta-feira (1) assumiu a vaga de Braz Mello.





“Vamos levar ao conhecimento do governador e do diretório regional para passar o ramo verde e pedir as bençãos de Deus e o apoio dos amigos para uma bela disputa”, disse Valdenir, que em outras ocasiões já teve o seu nome cotado para a disputa ao cargo de prefeito de Dourados, mas acabou não sendo escolhido.





Por: Marcos Morandi