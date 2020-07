Detran-MS lança novo leilão para vender 89 veículos sucateados

Interessados poderão fazer lances de hoje (21) até o dia 05 de agosto

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) lançou mais um leilão com sucatas de 89 veículos apreendidos. Os interessados podem fazer lances virtuais a partir de hoje (21), até o dia 05 de agosto. Se trata de mais uma ação para limpar os pátios das unidades.





Os itens considerados para desmanche podem ser visitados nos dias 31 de julho, 03 e 04 de agosto, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7.155, em Campo Grande. O horário disponível será das 8h até às 11h (manhã) e das 13h30 às 16h30 (tarde).









Na visitação dos itens será permitido apenas a avaliação visual dos lotes, sendo proibido qualquer manuseio, experimentação ou retirada de peças. Os veículos serão entregues sem a placa e identificação do chassi. Os bens poderão ser retirados de 11 a 28 de agosto.





Para este certame só podem participar as pessoas jurídicas, que já são cadastradas em unidades do Detran de todo Brasil. Os lances virtuais devem ser feitos pelo site específico do evento. Quem fizer o arremate dos itens precisa realizar o pagamento no prazo de 24 horas.





Por Leonardo Rocha