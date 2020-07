Deputado Lídio Lopes solicita prorrogação da suspensão do corte de energia e água em MS

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou um requerimento na sessão remota desta quarta-feira (01), solicitando que a Energisa e Sanesul prorroguem por mais 90 dias a suspensão no corte do fornecimento de energia e água, por conta da pandemia do coronavírus.





De acordo com o parlamentar a população passa por um momento de rescisão financeira após a chegada do vírus, onde muitos não estão tendo trabalho para cumprir com suas despesas básicas como água e energia elétrica. “Ainda estamos passando por um momento difícil e prezando pela preservação da manutenção dos recursos básicos da população apresentamos esse requerimento na sessão remota”, destaca Lidio Lopes.





Em março, no inicio da pandemia em Mato Grosso do Sul, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) suspendeu por um período de 90 dias todos os cortes de fornecimento de energia elétrica motivados por falta de pagamento.





ASSECOM